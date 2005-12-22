Чехуров Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1946
Дата смерти22.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чехуров Игорь Александрович
Мать ребёнка: Чехурова Эмилия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.12.2005