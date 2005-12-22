Чехуров Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехуров Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1946

Дата смерти

22.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чехуров Игорь Александрович

Мать ребёнка: Чехурова Эмилия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чехурова Эмилия Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.12.2005
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