Калегина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калегина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калегина Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Калегин Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калегин Григорий Евгеньевич

Отец ребёнка: Калегин Евгений Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калегин Евгений Анатольевич

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