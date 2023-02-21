Калегина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калегина Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Калегин Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калегин Григорий Евгеньевич
Отец ребёнка: Калегин Евгений Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно