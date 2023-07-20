Зорева ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорева ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сульянова ? ?

Отец ребёнка: Зорев Герасим? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорев Михаил? Герасимович

Отец ребёнка: Зорев Герасим? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорев Петр Герасимович?

Отец ребёнка: Зорев Герасим? ?

Работа или профессия
Неизвестно
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