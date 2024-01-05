Шушкова (Зотикова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Шушкова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Шушков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушкова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Шушков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушкова Маруся Сергеевна
Отец ребёнка: Шушков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шушков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шушков Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно