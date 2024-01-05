Шушкова (Зотикова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушкова (Зотикова) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Степан Васильевич Зотиков

Мать: Зотикова Александра Александровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Шушкова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Шушков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушкова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Шушков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушкова Маруся Сергеевна

Отец ребёнка: Шушков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Шушков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Шушков Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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