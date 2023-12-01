Просвирнина Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПросвирнина Валентина Ивановна

Просвирнина Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

KM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1952

Отец: не указан

Мать: Просвирнина Павла Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close