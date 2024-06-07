Евсеев Щукин Иван Егорович 05.01.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсеев Щукин Иван Егорович

Место рождения

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.

Дата рождения

05.01.1876

Дата смерти

05.02.1876

Пол

Мужской

Отец

1846 или 1847 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1876

Отец: Евсеев Щукин Егор Иванович

Мать: не указана

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
05.02.1876
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.

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