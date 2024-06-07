Евсеев Щукин Иван Егорович
Место рожденияд. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Дата рождения05.01.1876
Дата смерти05.02.1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1876
Отец: Евсеев Щукин Егор Иванович
Мать: не указана
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
05.02.1876
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.