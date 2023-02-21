Степанов Павел Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова Анастасия Прохоровна
Ломачевка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно