Степанов Павел Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Павел Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Анастасия Прохоровна

Ломачевка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Анастасия Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Андрей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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