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Неофит Герасимов

Место рождения

село Балабаново Рыбинского уезда

Дата рождения

1719

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

село Балабаново Рыбинского уезда
Неофит Герасимович (1719 — 1785) Родился в семье дьячка села Балабанова Рыбинского уезда1 Герасима Марковича. 12 августа 1743 года определен во дьячка к церкви того же села. Первая жена его Мария Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марфа Неофитова

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Маремьяна Неофитова

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Александр Неофитов

Мать ребёнка: Анна Васильева

Александр Неофитович (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Балабанова Рыбинского уезда1 Неофита Герасимовича. С 1788 года служил дьячком в том же селе. Впоследствии — священник села Красного (на Волг... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Сын: Фёдор Неофитов

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Неофитова

Мать ребёнка: Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Смерть
1785
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