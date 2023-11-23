Неофит Герасимов
Место рождениясело Балабаново Рыбинского уезда
Дата рождения1719
Дата смерти1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
село Балабаново Рыбинского уезда
Неофит Герасимович (1719 — 1785) Родился в семье дьячка села Балабанова Рыбинского уезда1 Герасима Марковича. 12 августа 1743 года определен во дьячка к церкви того же села. Первая жена его Мария Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марфа Неофитова
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Маремьяна Неофитова
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Александр Неофитов
Мать ребёнка: Анна Васильева
Александр Неофитович (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Балабанова Рыбинского уезда1 Неофита Герасимовича. С 1788 года служил дьячком в том же селе. Впоследствии — священник села Красного (на Волг... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Сын: Фёдор Неофитов
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Неофитова
Мать ребёнка: Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Смерть
1785