Исаков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1962
Сын: Исаков Юрий
Мать ребёнка: Исакова Анна
Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Светлана
Мать ребёнка: Исакова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакова Анна
Смерть
Неизвестно