Исаков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1962

Сын: Исаков Юрий

Мать ребёнка: Исакова Анна

Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Светлана

Мать ребёнка: Исакова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Анна

Смерть
Неизвестно
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