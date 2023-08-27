Жихарева Маревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестопалова Агриппина Семеновна
Отец ребёнка: Жихарев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Жихарев Семен
Жили в Росташи, 2 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жихарев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Жихарев Семен
Смерть
Неизвестно