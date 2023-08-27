Жихарева Маревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖихарева Маревна

Жихарева Маревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестопалова Агриппина Семеновна

Отец ребёнка: Жихарев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жихарева Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Жихарев Семен

Жили в Росташи, 2 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жихарев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Жихарев Семен

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close