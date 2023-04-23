Махмудова Сахибджамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Неизвестно
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1954
Сын: Садыков Гариф Фасхутдинович
Отец ребёнка: Садыков Фасхутдин Мингелиевич
Узбекская СССР, город Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыков Дамир Фасхутдинович
Отец ребёнка: Садыков Фасхутдин Мингелиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садыкова Майя Фасхутдиновна
Отец ребёнка: Садыков Фасхутдин Мингелиевич
Смерть
Неизвестно