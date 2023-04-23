Махмудова Сахибджамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмудова Сахибджамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Неизвестно

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
08.01.1954

Сын: Садыков Гариф Фасхутдинович

Отец ребёнка: Садыков Фасхутдин Мингелиевич

Узбекская СССР, город Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Дамир Фасхутдинович

Отец ребёнка: Садыков Фасхутдин Мингелиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садыкова Майя Фасхутдиновна

Отец ребёнка: Садыков Фасхутдин Мингелиевич

Смерть
Неизвестно
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