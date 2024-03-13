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Хабибуллин Дахидулла

Место рождения

д.Наратасты

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабибуллин Самигулла

Мать: Хабибуллина Гайникамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибуллина Мусалия

Рождение ребёнка
09.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Мусалия

Рождение ребёнка
23.02.1958

Сын: Хабибуллин Рамиль

Мать ребёнка: Хабибуллина Мусалия

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

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