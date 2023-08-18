Чемакина Авдотья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧемакина Авдотья Никифоровна

Чемакина Авдотья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анисья Никифоровна

Отец ребёнка: Чемакин Никифор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чемакин Никифор Антонович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close