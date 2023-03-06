Головина Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Васса Захаровна
Отец ребёнка: Головин Захар Карпович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Головин Алексей Захарович
Отец ребёнка: Головин Захар Карпович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Головин Захар Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Захаровна
Отец ребёнка: Головин Захар Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно