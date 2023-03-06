Головина Евдокия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Евдокия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Васса Захаровна

Отец ребёнка: Головин Захар Карпович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Головин Алексей Захарович

Отец ребёнка: Головин Захар Карпович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Головин Мирон Захарович

Отец ребёнка: Головин Захар Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Захаровна

Отец ребёнка: Головин Захар Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Захар Карпович

Смерть
Неизвестно
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