Кузнецов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения29.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1955
Сын: Кузнецов Никита Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Николаевна
Рождение
29.10.1955
Рождение ребёнка
21.01.1977
Дочь: Можнова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
07.02.1982
Сын: Кузнецов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Николаевна