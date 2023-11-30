Кузнецов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Александр Степанович

Место рождения

Чапаевск

Дата рождения

29.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1955

Сын: Кузнецов Никита Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Николаевна

Рождение
29.10.1955

Отец: Кузнецов Степан Иванович

Мать: Кузнецова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.01.1977

Дочь: Можнова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
07.02.1982

Сын: Кузнецов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Николаевна

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