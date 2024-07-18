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Максим Тихонович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1773 и 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1774

Отец: Тихон

Мать: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
17.07.1789

Жена: Василиса Васса Петровна Васильевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Василиса Васса Петровна Васильевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1804

Сын: Кондратий-Кодрат Максимович

Мать ребёнка: Василиса Васса Петровна Васильевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1806

Сын: Алексей Максимович

Мать ребёнка: Василиса Васса Петровна Васильевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Алексей (Не Александр) (Не Александр) Максимович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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