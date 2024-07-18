Максим Тихонович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1773 и 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1774
Отец: Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1789
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Василиса Васса Петровна Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1804
Сын: Кондратий-Кодрат Максимович
Мать ребёнка: Василиса Васса Петровна Васильевна
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1806
Сын: Алексей Максимович
Мать ребёнка: Василиса Васса Петровна Васильевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алексей (Не Александр) (Не Александр) Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно