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Кармашов Василий Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кармашов Данила Никифоров

Мать: Кармашова Татьяна Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
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