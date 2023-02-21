Аллахвердов Эрнест Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.2005
Дочь: Аллахвердова Анна Эрнестовна
Мать ребёнка: Трущелёва Наталья Александровна
Рождение ребёнка
26.03.2012
Сын: Аллахвердов Михаил Эрнестович
Мать ребёнка: Трущелёва Наталья Александровна
Развод
30.05.2019
Бракосочетание
Неизвестно