Аллахвердов Эрнест Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллахвердов Эрнест Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.2005

Дочь: Аллахвердова Анна Эрнестовна

Мать ребёнка: Трущелёва Наталья Александровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.03.2012

Сын: Аллахвердов Михаил Эрнестович

Мать ребёнка: Трущелёва Наталья Александровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Развод
30.05.2019

Жена: Трущелёва Наталья Александровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трущелёва Наталья Александровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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