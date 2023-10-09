Игнатьева (Барулина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатьева (Барулина) Нина Александровна

Игнатьева (Барулина) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барулин Александр Николаевич

Мать: Барулина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феофанова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Игнатьев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Станислав Викторович

Отец ребёнка: Игнатьев Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Виктор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close