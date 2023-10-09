Игнатьева (Барулина) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феофанова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Игнатьев Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Станислав Викторович
Отец ребёнка: Игнатьев Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно