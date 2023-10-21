Старцев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старцева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старцева Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцева Мария Андреевна

Смерть
2013
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