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Пирогоедов Николай

Место рождения

Верх-Урюм, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Урюм, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогоедова (--) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1830

Дочь: Пирогоедова Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Пирогоедова (--) Пелагея Ивановна

Верх-Урюм, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Поручитель
19.03.1831
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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