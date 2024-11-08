Несмелова Фекла Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНесмелова Фекла Анисимова

Несмелова Фекла Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Несмелова Анна Петрова

Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Несмелова Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Несмелов Григорий Петров

Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Несмелова Парасковия Петрова

Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Несмелов Стефан (Степан) Петров

Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Несмелов Федор Петров

Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Несмелов Петр Петров

Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Несмелов Гавриил Петров

Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Несмелов Иван Петров

Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1787

Мы используем куки для улучшения работы сайта.