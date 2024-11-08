Несмелова Фекла Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Несмелова Анна Петрова
Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Несмелова Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Несмелова Парасковия Петрова
Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Несмелов Стефан (Степан) Петров
Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Несмелов Петр Петров
Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Несмелов Иван Петров
Отец ребёнка: Несмелов Петр Никитин
Смерть
1787