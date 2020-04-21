Якушев Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1968
Дата смерти21.04.2020
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1968
Рождение ребёнка
14.04.2010
Сын: Якушев Константин Александрович
Мать ребёнка: Якушева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфёрова Вероника Александровна
Мать ребёнка: Панфёрова Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфёрова Валерия Алексанровна
Мать ребёнка: Панфёрова Валентина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
21.04.2020