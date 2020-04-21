Якушев Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1968

Дата смерти

21.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

Я
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1968

Отец: Якушев Виктор Николаевич

Мать: Якушева Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
14.04.2010

Сын: Якушев Константин Александрович

Мать ребёнка: Якушева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфёрова Вероника Александровна

Мать ребёнка: Панфёрова Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфёрова Валерия Алексанровна

Мать ребёнка: Панфёрова Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
21.04.2020
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