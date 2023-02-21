Макаровская Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаровская Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаровский Тимофей Анатольевич

Отец ребёнка: Макаровский Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаровский Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Макаровский Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаровский Анатолий Александрович

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