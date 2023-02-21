Макаровская Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаровский Тимофей Анатольевич
Отец ребёнка: Макаровский Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаровский Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Макаровский Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно