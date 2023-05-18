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Мухин Сергей Харлантьев

Место рождения

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Мухин Харлантий Александров

Мать: Мухина Настасья Иванова

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
25.01.1848

Жена: Мухина Пелагея Алексеева

Никольское Ошанино, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1856

Дочь: Храпкова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Мухина Пелагея Алексеева

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Щадневская волость приход с Никольского Титово Фонд № 372. Оп.2. Д. 202
Рождение ребёнка
1865

Сын: Мухин Петр Сергеев

Мать ребёнка: Мухина Пелагея Алексеева

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно
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