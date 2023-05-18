Мухин Сергей Харлантьев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
25.01.1848
Жена: Мухина Пелагея Алексеева
Никольское Ошанино, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1856
Дочь: Храпкова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Мухина Пелагея Алексеева
Щадневская волость приход с Никольского Титово Фонд № 372. Оп.2. Д. 202
Рождение ребёнка
1865
Сын: Мухин Петр Сергеев
Мать ребёнка: Мухина Пелагея Алексеева
Смерть
Неизвестно