Ефимов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1925
Дата смерти27.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1925
Отец: Ефимов Алексей
Мать: Ефимова Зинаида
Рождение ребёнка
21.06.1945
Мать ребёнка: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
02.02.1950
Дочь: Ефимова Валентина
Мать ребёнка: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
12.11.1955
Дочь: Тямейкина Галина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.08.1982