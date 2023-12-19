Ефимов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1925

Дата смерти

27.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1925

Отец: Ефимов Алексей

Мать: Ефимова Зинаида

Рождение ребёнка
21.06.1945

Сын: Ефимов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Ефимова Анна

Рождение ребёнка
02.02.1950

Дочь: Ефимова Валентина

Мать ребёнка: Ефимова Анна

Рождение ребёнка
12.11.1955

Дочь: Тямейкина Галина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.08.1982
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