Красюк Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красюк Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.06.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1987

Дочь: Красюк Валентина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.2019
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