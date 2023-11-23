Марья Варфоломеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Варфоломеева

Марья Варфоломеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Шурскольский Иоанн Андреев

ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годРостовского уездасела Воржи ( скан 78)Священник Тимофей Алексеев, 28 ( Вос... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Восторгова Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Шурскольский Иоанн Андреев

Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Ма... Показать все
Место жительства
1847
село Воржа Ростовского уезда
ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годРостовского уездасела Воржи ( скан 78)Священник Тимофей Алексеев, 28 ( Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурскольский Иоанн Андреев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close