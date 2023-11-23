Марья Варфоломеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Шурскольский Иоанн Андреев
ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годРостовского уездасела Воржи ( скан 78)Священник Тимофей Алексеев, 28 ( Вос... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Восторгова Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Шурскольский Иоанн Андреев
Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Ма... Показать все
Место жительства
1847
село Воржа Ростовского уезда
ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годРостовского уездасела Воржи ( скан 78)Священник Тимофей Алексеев, 28 ( Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно