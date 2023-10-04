Кунгурцев Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурцев Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кунгурцев Степан Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кунгурцев Павел Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кунгурцев Леонтий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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