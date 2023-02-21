Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Федоров

Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

19.07.1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1750

Жена: Устинья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Никольский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Устинья Петрова

Новоникольское, Каширский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Устинья Петрова

Новоникольское, Каширский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Устинья Петрова

Смерть
19.07.1782
Новоникольское, Каширский уезд, Тульская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close