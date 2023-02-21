Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти19.07.1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1750
Жена: Устинья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Никольский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Устинья Петрова
Смерть
19.07.1782