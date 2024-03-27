Вассерман (Патушинская) Рахиль-Цивья (Раиса) Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1908
Муж: Вассерман Хаим
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ГАИО, Фонд 789, опись 1, дело 68 (о браке – 1908 г.)
Рождение ребёнка
22.11.1908
Сын: Вассерман Иосиф
Отец ребёнка: Вассерман Хаим
Фонд 789 опись 1 дело 67 = 1908 г.
Смерть
Неизвестно