Вассерман (Патушинская) Рахиль-Цивья (Раиса) Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вассерман (Патушинская) Рахиль-Цивья (Раиса) Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.02.1908

Муж: Вассерман Хаим

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ГАИО, Фонд 789, опись 1, дело 68 (о браке – 1908 г.)
Рождение ребёнка
22.11.1908

Сын: Вассерман Иосиф

Отец ребёнка: Вассерман Хаим

Фонд 789 опись 1 дело 67 = 1908 г.
Смерть
Неизвестно

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