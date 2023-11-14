Анкилов Николай Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкилов Николай Пантелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1923

Дата смерти

30.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1923

Отец: Анкилов Пантелей

Мать: не указана

Место жительства
С 1927
Место жительства
С 1929
Образование
С 01.09.1930 по 31.05.1934
1 - 3 класс.
Место жительства
С 1930
Образование
С 01.09.1934 по 31.05.1935
4 класс.
Образование
С 01.09.1935 по 31.05.1937
5 - 6 класс.
Образование
С 01.09.1937 по 30.06.1940
7 - 10 класс.
Образование
С 01.01.1941 по 1942
Авиационная школа летчиков-наблюдателей.
Образование
С 1942 по 1943
Киевское артиллерийское училище, дислоцированное в Красноярске.
Военная служба
С ?.03.1943 по 1945
Участник Великой Отечественной войны.
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией».
Военная служба
1945
Участник войны с милитаристской Японией.
Бракосочетание
12.09.1946

Жена: Анкилова Зоя Фоковна

Военная служба
С 1946 по 1947
Рождение ребёнка
12.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анкилова Зоя Фоковна

Военная служба
С 1947 по 1948
Военная служба
С 29.09.1948 по 1951
Рождение ребёнка
29.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анкилова Зоя Фоковна

Военная служба
С 10.10.1951 по ?.10.1954
Рождение ребёнка
22.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анкилова Зоя Фоковна

Военная служба
С ?.11.1954 по 10.12.1955
В звании майора в 1955 году был уволен в запас.
Место жительства
С 1956 по ?.06.1960
Совхоз "Павловский" ("Осокинский")
Место жительства
С ?.06.1960 по 1983
Награда
1973
Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского за пьесу "Солдатская вдова".
Образование
С 01.09.1975 по 30.06.1977
Высшие Литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького.
Смерть
30.05.1983
Похороны
1983
Похоронен на Старо-Северном кладбище.
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