Ишков Родион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Захарова (ишкова) Антонина Родионова
Мать ребёнка: Ишкова Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Ишкова Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Ишкова Ульяна
Смерть
Неизвестно