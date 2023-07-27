Ишков Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишков Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Захарова (ишкова) Антонина Родионова

Мать ребёнка: Ишкова Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Ишков Михаил Родионов

Мать ребёнка: Ишкова Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Ишков Василий Родионов

Мать ребёнка: Ишкова Ульяна

Смерть
Неизвестно
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