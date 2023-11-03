Воротникова Евдокия Ильина (Иванова?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти03.02.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1851
Отец ребёнка: Воротников Иван Степанов
Рождение ребёнка
15.09.1858
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Воротников Иван Степанов
Рождение ребёнка
13.01.1862
Отец ребёнка: Воротников Иван Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воротников ?
Отец ребёнка: Воротников Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1853
31 год, чахотка