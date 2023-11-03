Воротникова Евдокия Ильина (Иванова?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротникова Евдокия Ильина (Иванова?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

03.02.1853

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1851

Сын: Воротников Андрей Иванов

Отец ребёнка: Воротников Иван Степанов

Рождение ребёнка
15.09.1858

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Воротников Иван Степанов

Рождение ребёнка
13.01.1862

Сын: Воротников Павел Иванов

Отец ребёнка: Воротников Иван Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротников ?

Отец ребёнка: Воротников Иван Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротников Иван Степанов

Смерть
03.02.1853
31 год, чахотка
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