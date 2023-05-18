Сахибъямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахибъямал

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Сын: Нагуман Рамазанов

Отец ребёнка: Рамазан Мухаметвалиев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Суфиян Рамазанов

Отец ребёнка: Рамазан Мухаметвалиев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Сын: Лутфулла Рамазанович

Отец ребёнка: Рамазан Мухаметвалиев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазан Мухаметвалиев

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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