Сахибъямал
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Нагуман Рамазанов
Отец ребёнка: Рамазан Мухаметвалиев
Рождение ребёнка
1889
Сын: Суфиян Рамазанов
Отец ребёнка: Рамазан Мухаметвалиев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Лутфулла Рамазанович
Отец ребёнка: Рамазан Мухаметвалиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно