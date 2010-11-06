Хамитова (Байтимирова) Минивара Газизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова (Байтимирова) Минивара Газизовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1956

Дата смерти

06.11.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Хамитов Булат Зуфарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Булат Зуфарович

Рождение ребёнка
07.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Булат Зуфарович

Смерть
06.11.2010

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