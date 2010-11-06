Хамитова (Байтимирова) Минивара Газизовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1956
Дата смерти06.11.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамитов Булат Зуфарович
Смерть
06.11.2010