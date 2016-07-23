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Гамов Павел Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1933

Дата смерти

23.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1933

Отец: Гамов Афанасий Павлович

Мать: Гамова Павла Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.03.1959

Дочь: Лабецкая Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Гамова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.02.1967

Сын: Гамов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Гамова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова Нина Дмитриевна

Смерть
23.07.2016
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