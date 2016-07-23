Гамов Павел Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1933
Дата смерти23.07.2016
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1933
Отец: Гамов Афанасий Павлович
Мать: Гамова Павла Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.03.1959
Дочь: Лабецкая Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Гамова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.02.1967
Мать ребёнка: Гамова Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамова Нина Дмитриевна
Смерть
23.07.2016