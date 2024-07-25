Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти11.05.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Симаков Карп Иванович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна Карповна
Отец ребёнка: Симаков Карп Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Агрипина Карповна
Отец ребёнка: Симаков Карп Иванович
Смерть
11.05.1907