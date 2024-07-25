Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

11.05.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Симаков Михаил Карпович

Отец ребёнка: Симаков Карп Иванович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анна Карповна

Отец ребёнка: Симаков Карп Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Агрипина Карповна

Отец ребёнка: Симаков Карп Иванович

Смерть
11.05.1907

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