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Тонких Никифор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1933

Дочь: Осипова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Тонких Харитинья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Никифоровна

Мать ребёнка: Тонких Харитинья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смертина Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Тонких Харитинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тонких Харитинья Михайловна

Смерть
1942
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