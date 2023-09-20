Тонких Никифор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1933
Дочь: Осипова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Тонких Харитинья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Никифоровна
Мать ребёнка: Тонких Харитинья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смертина Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Тонких Харитинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942