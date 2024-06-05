Холин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Холина) Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холин Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холина (Холина) Марина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

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