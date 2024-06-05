Холин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Холина) Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холина (Холина) Марина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно