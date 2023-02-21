Монахов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахов Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

УМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1967

Отец: Монахов Сергей Алексеевич

Мать: Монахова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монахова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монахова Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Дубова Оксана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубова Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монахова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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