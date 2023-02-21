Монахов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1967
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монахова Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Дубова Оксана Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубова Оксана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монахова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: не указана