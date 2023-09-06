Хрипко Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипко Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

KE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысечко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Хрипко Виктор Александрович

Отец ребёнка: Хрипко Александр Йосипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрипко Валентина Александровна

Отец ребёнка: Хрипко Александр Йосипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щевлюга Людмила Александровна

Отец ребёнка: Хрипко Александр Йосипович

Смерть
Неизвестно
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