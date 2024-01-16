Пономарёва Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Пономарёв Иван Аркадьевич

Отец ребёнка: Пономарёв Аркадий Матвеевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Пономарёв Филипп Аркадьевич

Отец ребёнка: Пономарёв Аркадий Матвеевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Пономарёв Макарий Аркадьевич

Отец ребёнка: Пономарёв Аркадий Матвеевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Аркадий Матвеевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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