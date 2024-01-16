Пономарёва Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Пономарёв Иван Аркадьевич
Отец ребёнка: Пономарёв Аркадий Матвеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Пономарёв Филипп Аркадьевич
Отец ребёнка: Пономарёв Аркадий Матвеевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Пономарёв Макарий Аркадьевич
Отец ребёнка: Пономарёв Аркадий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно