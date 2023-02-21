Легович Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти30.10.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.11.1911
Царское Село
Царское Село
Рождение ребёнка
16.02.1913
Сын: Легович Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Легович Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Около 24.06.1918
Сын: Легович Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Легович Надежда Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-электрик
Смерть
30.10.1917