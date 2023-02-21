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Легович Владимир Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

30.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.11.1911

Жена: Легович Надежда Александровна

Царское Село
Царское Село
Рождение ребёнка
16.02.1913

Сын: Легович Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Легович Надежда Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 24.06.1918

Сын: Легович Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Легович Надежда Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-электрик
Смерть
30.10.1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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