Калининская (Блохина) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калининская (Блохина) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1922

Сын: Калининский Евгений Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д Попчевская Тарногский р-н Вологодская обл
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Тарханова Зоя Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д Попчевская Тарногского р-на Вологодской обл
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Юлина Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д Попчевская Тарногского р-на Вологодской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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