Калининская (Блохина) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1922
Сын: Калининский Евгений Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д Попчевская Тарногский р-н Вологодская обл
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Тарханова Зоя Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д Попчевская Тарногского р-на Вологодской обл
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Юлина Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д Попчевская Тарногского р-на Вологодской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно