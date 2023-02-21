Гайвазовская Рипсиме
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Айвазовский Габриэл Константинович
Отец ребёнка: Гайвазовский Константина
Рождение ребёнка
17.07.1817
Сын: Айвазовский Иван Константинович
Отец ребёнка: Гайвазовский Константина
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно