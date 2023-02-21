Гайвазовская Рипсиме — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайвазовская Рипсиме

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Айвазовский Габриэл Константинович

Отец ребёнка: Гайвазовский Константина

Рождение ребёнка
17.07.1817

Сын: Айвазовский Иван Константинович

Отец ребёнка: Гайвазовский Константина

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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