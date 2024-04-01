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Цигаль Виктор Ефимович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

21.05.1916

Дата смерти

21.03.1905

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
21.03.1905
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
21.05.1916

Отец: Tsigal Efim Davidovich

Мать: (Tsigal) Adel Iosifovna

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шагинян) Марэль

Работа или профессия
Неизвестно
живописец
Образование
С 1930 по 1933
Электромонтер
Рождение ребёнка
06.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шагинян) Марэль

Москва, город федерального значения Москва

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