Цигаль Виктор Ефимович
Место рождения
Дата рождения21.05.1916
Дата смерти21.03.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
21.03.1905
Рождение
21.05.1916
Отец: Tsigal Efim Davidovich
Мать: (Tsigal) Adel Iosifovna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шагинян) Марэль
Работа или профессия
Неизвестно
живописец
Образование
С 1930 по 1933
Электромонтер
Рождение ребёнка
06.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шагинян) Марэль