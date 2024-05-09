Шевченко Сергей Фёдорович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Сергей Фёдорович

Место рождения

Белгородская обл., Волоконовский р-н, с. Платвяновка

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шевченко Фёдор

Мать: не указана

Белгородская обл., Волоконовский р-н, с. Платвяновка
Рождение ребёнка
04.06.1925

Сын: Шевченко Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Шевченко Акулина Григорьевна

Сумская обл., Хотинский р-н, с. Писаревка
Смерть
Неизвестно

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