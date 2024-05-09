Шевченко Сергей Фёдорович
Место рожденияБелгородская обл., Волоконовский р-н, с. Платвяновка
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шевченко Фёдор
Мать: не указана
Белгородская обл., Волоконовский р-н, с. Платвяновка
Рождение ребёнка
04.06.1925
Сын: Шевченко Леонид Сергеевич
Мать ребёнка: Шевченко Акулина Григорьевна
Сумская обл., Хотинский р-н, с. Писаревка
Смерть
Неизвестно