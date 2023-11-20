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Биктагиров Ханиф Тагирович
Биктагиров Ханиф Тагирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Мужской
Отец
Мубаракшин Биктагир Мубаракша улы
1900 г.р.
Мать
Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Мубаракшин Биктагир Мубаракша улы
Мать:
Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы
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