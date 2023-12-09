Филимонова (Ивантеева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Ивантеева) Анна Ивановна

Место рождения

Деревня Скугрево, Демидовский уезд, Смоленской губернии

Дата рождения

21.10.1922

Дата смерти

Около 14.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1922

Отец: Ивантеев Иван

Мать: Ивантеева Дарья

Деревня Скугрево, Демидовский уезд, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
17.04.1962

Дочь: Милющенкова Зоя Стефановна

Отец ребёнка: Филимонов Стефан Парфенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Стефан Парфенович

Смерть
Около 14.05.1992
д. Скугрево, Смоленская обл.
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