Филимонова (Ивантеева) Анна Ивановна
Место рожденияДеревня Скугрево, Демидовский уезд, Смоленской губернии
Дата рождения21.10.1922
Дата смертиОколо 14.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1922
Отец: Ивантеев Иван
Мать: Ивантеева Дарья
Деревня Скугрево, Демидовский уезд, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
17.04.1962
Дочь: Милющенкова Зоя Стефановна
Отец ребёнка: Филимонов Стефан Парфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 14.05.1992
д. Скугрево, Смоленская обл.